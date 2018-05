Imam Ndao à la barre, ce matin

A la suite de son interrogatoire, hier, Matar Diokhané s’est offusqué du fait qu’on l’appelle le cerveau de cette affaire de terrorisme au Sénégal, et qui les oppose au ministère public. En effet, il a confié aux juges qu’il n’est pas un terroriste, même s’il a été reçu par Shekau, le chef de Boko Haram. Quant à l’Imam Ndao dont la comparution est prévue ce matin, Matar Diokhané a soutenu qu’ils n’ont jamais eu de débats ayant trait au terrorisme.

Le procès de l’Imam Ndao et Cie a été marqué, hier, par la suite de l’audition de Matar Diokhané. Auparavant, la défense a formulé une demande pour solliciter du tribunal un temps de répit entre la clôture des débats et le démarrage des plaidoiries. Cette préoccupation des avocats a été très tôt prise en charge par le président de la chambre, Samba Kane, selon qui, à la clôture des débats, le procureur aura un délai pour préparer son réquisitoire. Et, après ledit réquisitoire, la défense aussi aura un délai pour préparer sa plaidoirie. Maintenant, place à la suite de l’audition de Matar Diokhané. Sur les documents saisis chez lui lors de la perquisition, il a martelé qu’il a une bibliothèque plein de livres. Mais les enquêteurs ont seulement choisi les documents qu’ils désiraient pour les présenter au juge. S’agissant de sa relation avec l’Imam Ndao, le mis en cause indique qu’il lui fait confiance parce que c’est lui qui lui a inculqué le courage qui est en lui aujourd’hui. Par ailleurs, renseigne-t-il, imam Ndao n’a jamais participé à une réunion. « Je n’ai jamais discuté avec lui d’un projet d’installation d’un état islamique au Sénégal. Je n’ai jamais dit que Moustapha Faye était le chauffeur d’Alioune Ndao. Je n’ai jamais dit aussi que les daaras d’Imam Ndao constituaient un lieu d’endoctrinement. Imam Alioune Ndao est un patriote et un bon musulman. Il croit aux principes de la religion musulmane. Il est contre la violence. Tous ses enseignements tournent autour de la religion. Tout jeune qui suit ses conseils ne va jamais dévier. Physiquement, j’ai assisté à une de ses conférences. J’écoutais ses prêches via les réseaux sociaux et sur YouTube », a-t-il précisé. Toutefois, il admet l’existence d’autres confréries avant de se prononcer sur l’attaque de Diourbel. « Je n’ai de problème avec aucune religion. Ceux qui ont attaqué Imam Abdou Karim Ndour n’ont rien compris. J’ai même des amis chrétiens. Mon surnom ‘‘Khouseline’’ m’a été donné par un ami chrétien », a-t-il aussi indiqué.

« Nous sommes poursuivis parce que nous n’avons pas de pouvoir dans ce pays »

Sur son séjour au Nigéria, il a soutenu qu’il était libre de tout mouvement malgré les contrôles intenses des gendarmes. Et Matar Diokhané de dire qu’il n’a jamais fait l’apologie du terrorisme. « Je suis allé rencontrer Aboubacar Shekau pour sauver les Sénégalais qui étaient dans son fief. Je les ai trouvés dans un état lamentable. Si je n’avais pas réussi à extirper les Sénégalais dans le fief de Boko Haram, je renoncerais à ma nationalité sénégalaise. Ce jour-là, je représentais mon pays et je ne devais pas échouer à la médiation. Aucun Sénégalais ne peut affirmer m’avoir vu dans une zone de combat », a-t-il dit. Avant d’ajouter : « je n’ai posé aucun acte de terrorisme. Les enquêteurs n’ont aucune preuve sur moi, à moins qu’ils montent un dossier pour me charger. Les 65 mille euros, c’était un financement qui provenait de l’Arabie Saoudite. Si toute personne qui reçoit un financement émanant de ce pays est un terroriste, les terroristes sont vraiment nombreux au Sénégal. Il y a des Sénégalais qui sont mieux financés que nous. Peut-être on est poursuivi parce que nous n’avons pas de pouvoir dans ce pays ». S’agissant de sa barbe, il a dit que c’est à la mode. « La barbe est maintenant à la mode. Même Lionel Messi en a. Par ailleurs, je n’exerce aucune autorité sur les accusés qui sont là. Je ne suis pas capable de commettre un acte contraire aux commandements de Dieu. Je ne souhaite pas aussi commettre un acte contraire aux lois sénégalaises », a-t-il soutenu. A l’en croire, il est vrai un patriote et il l’a démontré. « J’ai réussi à extirper des Sénégalais du fief de Boko Haram, là où les autorités sénégalaises qui avaient en charge cette mission ont échoué. Pourtant, elles sont payées et moi, j’ai eu le courage de le faire. Ces autorités sont payées et leurs épouses sont à l’aise. Tout ça n’est que la volonté divine. Il faut dire que je l’ai fait parce que les Sénégalais qui étaient dans le fief de Boko Haram se trouvaient dans un état critique. Certains d’entre eux ne pouvaient même plus parler. Je pense qu’ils ont été maltraités parce qu’ils ne s’entendaient pas avec les membres de Boko Haram. J’ai agi par bonté pour les aider à rentrer. Je voulais qu’ils rentrent sains et saufs », a dit Matar Diokhané.

« Si c’était dans un autre pays, je serais décoré »

Suffisant pour lui de dire que les autorités qui devaient libérer les Sénégalais qui étaient dans le fief de Boko Haram ont raté ce qui était le plus facile. « J’ai réussi le plus difficile en faisant libérer des Sénégalais de ce fief. Si je l’avais fait dans un autre pays, je serais décoré. La représentation diplomatique au Nigéria est chaotique. On est pas bien représenté là-bas », s’est-t-il désolé. Pourtant, dit-il, au Nigéria, il a été arrêté avec un blanc. Ce dernier a subi un bon traitement et, quant à lui, il a été isolé dans une cellule obscure et a a subi toutes sortes de tortures. On le donnait du jus pour son repas et il a passé 28 jours dans cette cellule. « Les policiers nigérians ne m’avaient pas expliqué les raisons pour lesquelles j’ai été arrêté. Ils me prenaient pour un espion de l’Etat du Sénégal. S’agissant de l’argent de Shekau, je n’en avais pas parlé aux autres. C’est lors de la réunion d’Andack que je leur en ai informé. Je précise que Shekau ne m’a pas remis directement l’argent. Il me l’a remis par l’intermédiaire d’Aboubacar Gueye », a-t-il soutenu, arguant que le projet d’installation d’un Etat islamique n’a jamais été à l’ordre du jour de leur conversation. Pour Daesch, Matar Diokhané précise : « j’ai reçu le message de Daesch pour l’installation d’un Etat islamique au Sénégal et dans les pays limitrophes, par application télégramme. Mais, je ne prenais pas le message au sérieux. Et l’expression ‘‘Mbook’’ ne fait pas référence à un terroriste ou un djihadiste ». Le juge lui a rappelé que Coumba Niang, son épouse, aurait déclaré devant le juge d’instruction : « dès son retour du Nigéria, Matar Diokhané a pris un appartement R+1. Le propriétaire s’appelle Nguirane. Le contrat a été prévu pour deux mois, le temps de trouver sa propre maison avec l’argent qu’il a ramené de l’extérieur.

Il conteste les déclarations faites à l’enquête préliminaire

« Aussitôt, à son arrivée, avant même de trouver un appartement, Matar Diokhané m’avait remis une importante somme en coupures de 500 euros. N’étant pas en mesure de garder une somme pareille, je l’ai confiée à Marième Sow qui avait accepté. C’était de l’agent licite provenant en partie de son travail, et l’autre partie était de ses frères « Mbook » ». Matar Diokhané estime que son épouse s’est trompée en faisant de telles déclarations, d’autant qu’il lui avait confié l’argent avant son voyage au Nigéria. Lors de son interrogation, le président Samba Kane rappelle les propos d’Abdou Aziz Dia alias Abu Zender qui aurait dit aux enquêteurs : « ces individus cités supra (Matar Diokhané, Cheikh Ibrahima Dieng, Lamine Coulibaly, Mohamed Mballo, Omar Yaffa, Moustapha Faye, Moustapha Diop) ont participé à des combats à côté des djihadistes. J’ai pris part à des rencontres tenues à Rosso et à Richard et les thèmes débattus étaient de savoir s’il faut rejoindre les rangs de Daesch ou les rangs de Boko Haram. Lors de ces assemblées, Matar Diokhané était présent. Il y avait deux tendances dirigées par Moustapha Diop et Matar Diokhané. Ce dernier portait son choix sur Boko Haram tandis que Moustapha Diop voulait qu’on soutienne Daesch. ». Matar Diokhané a rejeté lesdits propos en soutenant qu’il ne connaissait pas son coaccusé. Pour le message de Abu Hamza Ndiaye qui serait en Lybie et qui aurait dit : « louange à Allah qui nous facilités l’Hégire et nous a sélectionnés parmi ses soldats. Je suis en train d’écrire à Satan, au mécréant Macky Sall. Bientôt vous recevrez des messages des soldats d’Allah et à l’armée sénégalaise » ; Matar Diokhané a encore nié connaître Abu Hamza Ndiaye ni ses prétentions.

Programme de la suite du procès

Il faut dire que le tribunal a sorti des éléments sonores dans lesquels le mis en cause échangeait avec les autres sur la question du djihad. Mais, Matar Diokhané persiste et signe, il n’a jamais fait de blanchiment de capitaux ni financé le terrorisme. Sur ce, la défense a sollicité les services d’un expert en son pour vérifier l’authenticité des enregistrements assimilés à la voix de Matar Diokhané. Avant la fin de l’audience, le président Samba Kane a annoncé que l’interrogatoire de Imam Alioune Ndao est prévu pour aujourd’hui, jeudi 03 mai. Le lundi 07, il est prévu l’audition des témoins Massamba Diop et Alioune Diop, respectivement père et frère de Mouhamed Diop, et celle du témoin Modou Diop, père d’Abdoulahad Diop. Le tribunal va suspendre l’audience le mardi 08 et le mercredi 09 pour permettre au procureur de préparer son réquisitoire. Le lundi 14, le parquet fera son réquisitoire. Le tribunal va encore suspendre le mardi 15 et le mercredi 16 pour permettre aux avocats de la défense de préparer leurs plaidoiries. Et le jeudi 17, sera le début des plaidoiries de la défense.

Cheikh Moussa SARR