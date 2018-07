Imam Ndao après sa libération : « Comment les djihadistes manipulent la jeunesse »

L’imam Alioune Ndao a recouvré la liberté après avoir été condamné à un mois avec sursis pour détention d’armes de second degré sans autorisation. Aussitôt sorti de prison, il a rencontré ses disciples pour prêcher la bonne parole. Dans cette vidéo, il met en garde la jeunesse contre le discours des djihadistes et, plus généralement, contre les manœuvres des « adversaires de l’Islam qui rivalisent d’ingéniosité pour monter les musulmans les uns contre les autres ».