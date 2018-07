Imam Ndao fait la leçon à la presse

Son retour sur les terres du Saloum a été prodigue. Imam Ndao a eu droit à tous les honneurs. Mais il n’a pas manqué d’administrer une vraie leçon de déontologie aux journalistes. « Je remercie certes la presse, je voudrais leur dire de faire attention sur certaines informations qu’elle reçoit. Il y a parfois des informations qu’il vaut mieux vérifier et suivre avant de les sortir, car une fois qu’elles sont diffusées sur une personne, il n’y a plus de retour possible », dit-il, dans les colonnes de L’Observateur. C’est valable pour les enquêteurs. Ce sont eux qui donnent les éléments sur lesquels les juges s’appesantissent pour juger un individu. Ils doivent prendre le temps de vérifier avant de transmettre un dossier. Car la vie est sacrée. On peut bousiller la vie d’une personne à la suite d’une enquête bâclée », met-il en garde.