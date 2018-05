Répondant aux questions du maître des poursuite Aly Ciré Ndiaye, l’accusé Imam Alioune Badara Ndao a tenu à relever que s’il était président, il allait former les tout-petits en armement comme le faisait l’Etat islamique lors de la projection des vidéos. Ce dernier persiste et signe que cette déclaration relève de la volonté de Mohamed Psl. Qui disait qu’il faut apprendre aux jeunes la religion mais aussi les former en tir.