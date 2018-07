Immigration clandestine : Deux passeurs arrêtés à Joal

O. Diop et son cousin M. Diop, soupçonnés d’organiser des voyages clandestins vers l’Europe, ont été arrêtés à Joal par la gendarmerie et déférés au parquet, hier. L’AS, qui donne l’information, renseigne que les mis en cause sont passés aux aveux.

Selon le journal, O. Diop et M. Diop ont été interpellés par des gendarmes en civil, lundi dernier, en même temps que des candidats à l’immigration clandestine vers l’Espagne. Ils s’apprêtaient à prendre le départ à bord d’une embarcation mobilisée par les Diop moyennant des sommes allant de 300 mille francs Cfa à 500 mille.