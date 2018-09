Immigration: Le propriétaire de la pirogue de Mbour arrêté

41 candidats à l’immigration clandestine, sur les 42 arrêtés et gardés à vue par la gendarmerie de Mbour, viennent d’être libérés. Ce, après 48 heures de détention. Ils sont considérés comme des «victimes» dans ce dossier, selon le correspondant de la Rfm. Actuellement, souligne la source, seul Ibrahima Fall est en prison. Il s’agit du propriétaire de la pirogue. Il a été déféré au Parquet après qu’il est passé aux aveux. Son complice, Cissokho, présenté comme le cerveau du réseau, est toujours en cavale et est activement recherché par les pandores. L’enquête suit son cours. Lors des interrogatoires, les victimes ont fait savoir qu’elles ont payé entre 250 mille et 500 mille francs Cfa avant d’embarquer dans la pirogue qui sera stoppée alors que le groupe prenait la direction de l’Europe par la mer.