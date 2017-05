IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE- Les cadres sénégalais se familiarisent avec la notion de WAQF

Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan a organisé, hier à Dakar, un atelier de formation des cadres sénégalais pour les familiariser avec la notion de WAQF. Cette rencontre avait pour le thème « la gestion des WAQF pour réduire la pauvreté ».

L’ambition du gouvernement du Sénégal pour le WAQF est bien perçue par le groupe de la Banque islamique de développement (BID). C’est ce qui explique l’engagement de l’Etat depuis 2007 sur la voie du développement de la finance islamique au Sénégal dont l’objectif final de ce choix est l’émergence d’une industrie financière islamique sous-tendue par un cadre légal favorable. Cette rencontre, organisée par le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan a permis aux acteurs de se familiariser avec la notion de WAQF et son importance, les principes qui régissent le WAQF et son impact socio-économique dans la lutte contre la pauvreté. Pour Mme Oulimata DIOP, Directrice de la Haute Autorité de gestion du WAQF du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, ce contexte permet de comprendre aisément les enjeux et tout l’intérêt que notre pays accorde au WAQF en tant qu’instrument innovant de redistribution des richesses, de réduction des inégalités sociales et de développement des secteurs sociaux.« La feuille de route annexée audit protocole avait pour principales composantes le cadre juridique et la mise en œuvre du projet pilote de WAQF destiné aux daraas modernes ainsi que la communication et la sensibilisation sur ce concept nouveau pour une large appropriation au sein des administrations et des parties prenantes », a-t-elle expliqué. Et de rappeler que le Sénégal s’est doté, en 2015, d’une loi pour permettre à l’instrument WAQF de jouer son rôle de vecteur de développement socio-économique et de lutte contre la pauvreté. Selon le représentant de la BID, la banque est convaincue comme d’autres organismes nationaux, régionaux et internationaux, que la finance islamique joue maintenant un rôle important dans le développement économique. « Les instruments sur lesquels se base cette finance islamique sont très diversifiés et militent tous vers l’instauration d’un système économique éthique et inclusif dans lequel le secteur financier joue son rôle principal qui consiste à servir le secteur de l’économie réelle », a-t-il expliqué. En effet, le WAQF est l’immobilisation d’un bien dont la jouissance est donnée soit à un destinataire public (Waqf public), à des membres spécifiques de la famille du donateur ou à des tiers (Waqf de famille), soit aux deux catégories de bénéficiaires (Waqf mixte). Il a un impact direct sur le développement économique, le bien-être des populations bénéficiaires dans les domaines de la Santé, de l’Education, de l’Emploi ou de l’Agriculture, comme cela est vérifié dans beaucoup de pays.

Zachari BADJI