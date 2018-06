Importation de la volaille: Le Sénégal maintient toujours l’interdiction

Le ministre en charge du Commerce, de la Consommation, du Secteur informel et des PME, Alioune Sarr a affirmé hier à Dakar que le gouvernement maintient l’interdiction de la volaille au Sénégal. Cette réponse pourra satisfaire les aviculteurs Sénégalais qui avaient peur d’une ouverture du marché. A l’en croire, le gouvernement du Sénégal maintien l’interdiction de la volaille au Sénégal. C’est une mesure de sauvegarde que le gouvernement a mis en place qui est prévue par l’OMC pour accompagner cette industrie où il y a des acteurs qui ont investi plus de 200 milliards F CFA et qui font travailler plus de 50. 000 personnes dont la moitié sont des femmes. D’après lui, l’autre mesure, c’est pour accroitre le niveau de « notre » infrastructure technologique pour permettre d’assurer la sécurité sanitaire des consommateurs mais aussi d’améliorer notre balance commerciale. « L’Organisation mondiale du commerce (OMC) prévoit des dispositions permettant aux différents Etats de se protéger du dumping économique, a rappelé le ministre avant d’inviter les acteurs locaux de la filière avicole à continuer d’investir dans la qualité et l’innovation afin d’être compétitifs sur le marché mondial de plus en plus ouvert », a-t-il expliqué.

BADJI