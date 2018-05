IN MEMORIUM

C’était quel jour de la semaine encore ? Quelle année ? Qu’importe. Un jour particulier en tout cas. Car au lieu d’être au bureau comme d’habitude, Prési était chez sa maman. Là-bas à la Sicap Rue 10. C’est de là que ce jour-là, il s’occupait de ses affaires courantes et y avait déplacé ses rendez-vous du jour.

Lorsque je franchis la porte de la demeure pour lui voler un peu de temps à consacrer au journal Rewmi qui avait besoin d’urgence de ses services, c’est juste s’il ne m’en voulut pas un peu. Il était en conversation privée avec sa mère, et le large sourire qui illuminait son visage en disait long sur leurs rapports, leur complicité.

Il me la présenta avec chaleur et respect, et je fus sur le champ adopté. Adja Oulimata Fall dégageait une douceur infinie, une bonté naturelle. Peu de minutes suffisaient pour en faire une alliée. Et quand, plus tard, des voies autorisées m’apprirent que le Président Mbagnick Diop ne passait jamais une journée sans avoir des nouvelles de maman Oulimata, je sus tout de suite pourquoi.

Dieu t’accueille dans son paradis Firdawsi, notre maman à tous.



Cheikh Ba