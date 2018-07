Inauguration de Massalikoul Jinane : Les dessous d’un report

L’inauguration de la Mosquée Massalikoul Djinane était prévue le 21 septembre, en référence à la prière de Serigne Touba dans l’océan. Mais cette date ne sera pas retenue. Serigne Mbackiou Faye représentant du Khalife des mourides à Dakar donne les raisons du report : « Le mois de septembre coïncide ave l’hivernage et souvent, les fortes pluies, nous les recevons au mois d’août et septembre. Ce n’est pas non plus loin de la Tabaski, du grand Magal de Touba et du Gamou », explique-t-il, dans un entretien accordé à L’Observateur. Il ajoute : « c’est pour rendre plus attractif l’évènement que ça été décidé, pour en avoir une meilleur maîtrise.» Quid du financement de l’infrastructure ? Mbackiou Faye promet dé répondre au moment de faire le bilan de l’ouvrage. Mais il précise que le Khalife des mourides Serigne Mountakha, a investi, depuis son intronisation, plus d’un milliard pour la réalisation de cette infrastructure.