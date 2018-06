Inauguration de«Massalikoul Jinaan»: La date sera officiellement connue le jour de la Korité…

La date de l’inauguration de la mosquée «Massalikoul Jinaan» sera officiellement connue le jour de la Korité… Le Secrétaire Permanent de la Grande Mosquée mouride de Dakar vient de filer l’information. Selon Abdou Khadre Fall, proche collaborateur de Mbackyou Faye et serviteur dévoué de la communauté mouride, l’inauguration de cet édifice de culte, sis au quartier Bopp de Colobane, est prévue pour bientôt. «On est dans les phases de finition. L’intérieur est complètement terminé. On est dans l’esplanade extérieure et le mur de clôture. La sonorisation et l’éclairage sont entièrement installés. On va retenir une date pour procéder à l‘inauguration de la mosquée et elle sera connue officiellement le jour de la Korité.» Rappelons que l’inauguration de ce joyau, d’une valeur qui avoisine les 20 milliards de FCFA, sera faite par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, en compagnie de bon nombre de grands dignitaires mourides.