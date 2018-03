Inauguration d’infrastructures routières dans le Sine Saloum Macky rétablit une ‘’justice sociale’’

Après la route Fatick-Kaolack, le chef de l’Etat a inauguré les axes Dinguiraye-Nioro du Rip et Keur Waly Ndiaye-Passy-Sokone. Selon le Président Sall, ces nouvelles infrastructures routières sont la manifestation achevée d’un engagement résolu en faveur de l’équité et de la justice sociale, a-t-il laissé entendre.

Le maillage cohérent du territoire sénégalais en infrastructures routières, traduit une volonté de conforter le secteur du transport dans son rôle de moteur du développement du Sénégal, a indiqué, hier à Kaolack, le Président de la République, Macky Sall. « J’ai pris l’action d’accorder la priorité à l’investissement productif et aux infrastructures, avec la réalisation de projets autoroutiers, de routes, de ponts et de forages, de centrales énergétiques, d’équipements agricoles dans les villes, les campagnes, les zones enclavées », a expliqué Macky Sall. Après la route Fatick-Kaolack, le chef de l’Etat a aussi inauguré les axes Dinguiraye-Nioro du Rip et Keur Waly Ndiaye-Passy-Sokone, avant de procéder, aujourd’hui, au lancement des travaux du nouveau pont de Foundiougne. Ces nouvelles infrastructures routières sont la manifestation achevée d’un engagement résolu en faveur de l’équité et de la justice sociale, a-t-il laissé entendre. « J’ai instruit le Gouvernement d’engager dans les meilleurs délais, la deuxième phase du projet Promovilles, financé par la BAD (Banque africaine de développement) à hauteur de 13 milliards de francs. Sa mise en œuvre permettra de finaliser la rue de Médina Baye et les boulevards de l’émergence et de Ndangane à Kaolack », a annoncé Macky Sall. « Nous n’oublions pas également le projet de réhabilitation du port de Kaolack. Je veux demander aux Kaolackois de garder espoir. Ce projet sera réalisé », a dit M. Sall, qui a également évoqué la possibilité de prolonger l’autoroute de Mbour à Kaolack en passant par Fatick.

Ndèye Fatou Thiam (Correspondance particulière)