Inauguration Ter: Quand Macky zappe Abdou Ndéné Sall

Que se passe-t-il entre le Chef de l’Etat et son ministre en charge du réseau ferroviaire? Macky Sall est-il fâché contre Abdou Ndéné Sall ? La question vaut son pesant d’or. Le Président de la République qui a inauguré ce lundi 14 janvier le premier Train express régional du Sénégal (Ter) à la Gare de Dakar, a remercié tout le monde sauf Abdou Ndéné Sall. Macky l’a royalement ignoré au moment de remercier son beau monde. A noter que le Ter desservira 14 gares et aura une vitesse de pointe de 160 kM/H. Il pourra transporter jusqu’à 115 000 passagers par jour et a une capacité de 500 places.