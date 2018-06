Incendie à Kédougou: Un père de famille perd son épouse, ses deux enfants, sa nièce et sa sœur

Un incendie s’est déclaré tôt ce matin, vers 4 heures du matin à Kédougou. Le drame a eu lieu au domicile du chef d’agence de la caisse nationale de crédit agricole (CNCAS). Selon la Rfm, cinq personnes membre d’une même famille ont péri dans l’incendie. Il s’agit de l’épouse du chef d’agence, ses deux enfants et sa nièce et sa sœur. Ils sont morts asphyxiés. Un court-circuit serait à l’origine du feu. La police a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l’incendie.