Incendie Petersen: « 79 hommes et 20 véhicules d’intervention mobilisés »

Le Commandant du groupement d’incendie et de secours N°1 de Dakar, Papa Ange Michel Diatta a réagi à l’incendie du marché Petersen où des centaines de cantines ont été réduites en cendres.

Après l’incendie des marchés de Tiléne à Ziguinchor, Thiaroye à Dakar et Zinc de Kaolack, c’est au tour du marché de Petersen de connaitre la fureur des flammes.

C’est la désolation et la tristesse qu’on peut lire sur le visage des marchands et marchandes dont les cantines ont été réduites en cendres. Le Commandant du groupement d’incendie et de secours N°1 Papa Ange Michel Diatta refait le film de l’incendie.

« A 00h15mn, on a été alerté d’un incendie au marché Petersen. Nous sommes arrivés sur les lieux à 00h 19mn et plusieurs cantines avaient pris feu. Au bout de 3 heures de lutte, on a pu éteindre l’incendie», a expliqué le lieutenant-colonel Papa Ange Michel Diatta, Commandant du groupement d’incendie et de secours N°1 de Dakar, trouvé sur place en compagnie de ses hommes.

Selon lui, quand on parle d’extinction incendie, on parle des grands foyers. « Maintenant, ce qui restait, c’était les foyers résiduels.

Depuis trois heures également, on est dessus. Actuellement, il y a les Caterpillar qui sont arrivés et on est en train de retourner tous les foyers résiduels, les débris et les produits qui ont pris feu afin qu’il n’y ait pas de reprise », explique-t-il.

D’après le lieutenant-colonel Diatta, la source de l’incendie n’est pour l’instant pas connue. Mais certainement que l’enquête de la police nous édifiera.

Revenant sur les difficultés rencontrées par les soldats du feu, M. Papa Ange Michel a fait savoir que c’est du classique en ce qui concerne les marchés au Sénégal.

Pour ce dernier, comme vous l’avez vu, c’est un grand marché doublé d’un garage. Mais, il n’y a pas de bouche d’incendie ou poteau d’incendie. Ce qui fait que fréquemment, on était en rupture d’eau. Les bouches les plus proches se trouvent l’une à Hlm et l’autre au niveau de l’Assemblée nationale.

« Ce sont des distances. Malheureusement, la pression de l’eau n’était pas aussi forte. On a perdu beaucoup trop de temps à mettre de l’eau dans nos citernes », a-t-il reconnu.

Parmi d’autres difficultés, il y a l’inaccessibilité des lieux comme d’habitude, les matériaux utilisés dans l’érection dans cantines.

79 hommes et 20 véhicules d’intervention mobilisés

S’agissant de l’explosion de gaz et d’autres appareils sous pression, le lieutenant-colonel Diatta a rappelé que les bonbonnes de gaz sont interdites dans le marché car leurs explosions sont un danger pour les sapeurs-pompiers et pour la propagation du feu.

Pour cette opération au marché Petersen, 79 hommes se sont engagés dont 9 officiers et 70 gradés et sapeurs. Côté moyens, 20 véhicules d’intervention ont été mobilisés.

Quel sera le prochain marché qui va subir la colère des flammes ? L’Avenir nous édifiera.

Zachari BADJI