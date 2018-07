Incendies en Grèce : le gouvernement suspecte « des actes criminels »

Alors que les bénévoles affluent pour venir en aide aux rescapés des incendies qui ont fait 80 morts à l’est d’Athènes, les autorités grecques s’orientent désormais vers la piste criminelle.

La piste criminelle est désormais privilégiée en Grèce. Le ministre adjoint à la Protection du citoyen, Nikos Toskas, a annoncé jeudi 26 juillet, lors d’une conférence de presse que la justice avait été saisie d’un élément sérieux accréditant cette thèse pour l’incendie qui a fait plus de 80 morts lundi à l’est d’Athènes.

« Pour le feu qui a commencé au mont Pendeli » et s’est propagé à Mati, la ville où se trouvaient la grande majorité des 82morts, « on se pose de nombreuses questions et je ne vous cache pas qu’un élément sérieux nous a conduit à ouvrir une enquête », a indiqué M. Toskas lors d’une conférence de presse avec le porte-parole du gouvernement Dimitris Tzanakopoulos et les chefs des pompiers et de la police.

Pour le feu à Kineta à l’ouest d’Athènes, qui s’est déclaré quelques heures avant celui de Pendeli, sans faire de victimes, le ministre a indiqué qu’il existait aussi « de sérieux éléments et des traces » pouvant faire penser à un « incendie volontaire ». « Il y a des témoignages mais je ne peux rien dire de plus actuellement », a-t-il ajouté.

Le gouvernement a transmis tous ces éléments à la justice qui viendront alimenter l’enquête préliminaire ouverte mardi par la Cour suprême.

Toute la journée, l’identification des morts s’est poursuivie, les médecins légistes espérant conclure ce travail d’ici à samedi, grâce à l’ADN de proches supposés. Il y a « beaucoup de corps calcinés, ce qui complique la procédure », a indiqué l’un d’eux à l’agence grecque ANA.

Dès les premières heures qui ont suivi la nuit tragique de lundi, durant laquelle plus de 80 personnes ont perdu la vie, asphyxiées par la fumée, brûlées vives par les flammes, ou noyées dans la mer, un vaste élan de solidarité a gagné tout le pays. Les rescapés étaient pris en charge par des associations, qui fournissent hébergement dans les villes voisines, vêtements et nourriture. Les volontaires s’affairaient ainsi jeudi dans un gymnase de Rafina, proche de Mati, au milieu de montagnes de vêtements, de nourriture ou de couches pour bébés.

Tout en se gardant de critiquer frontalement le gouvernement pendant la période de deuil national de trois jours, le chef du principal parti d’opposition, Nouvelle Démocratie, Kyriakos Mitsotakis, s’est rendu sur les lieux du drame pour la deuxième fois en deux jours jeudi, pour exprimer sa solidarité aux familles des victimes.

Avec AFP