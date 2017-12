Incendies en série : la constante macabre

REWMI.COM- Incendie dans un Daara à la Médina. Incendie à Gounass. Incendie à Parc Lambaye. Aujourd’hui un autre incendie dans un Daara à Mbour, sans oublier les flammes qui ont décimé une famille entière à l’unité 17 des PA… La liste est loin d’être exhaustive…. C’est dire que la série d’incendies qui sévit dans ce pays depuis un certain temps nécessite, au-delà des commentaires, des compassions, des apitoiements, des lamentations et des consternations, un repli sur soi et une introspection. Les esprits doivent être assainis. Les cœurs ont besoin de purification. La Nation a besoin de purgatif. Il y a dans ce pays trop de haine, de méchanceté, de malveillance et d’inimitié. La fausseté est présente jusque dans les actes quotidiens. L’injustice se manifeste partout. Le Sénégal vit une désintégration de son tissu social et une fission de son champ politique démocratique. Ceux qui tiennent le Pouvoir dérapent par un abus partisan de l’Appareil d’Etat et par une instrumentalisation décriée de l’Appareil judiciaire. Parce qu’ils tiennent l’Etat, ils abusent du monopole de la violence légitime sur fond de partialité flagrante et de parti-pris. Le jeu politique est faussé. Le tissu social est putréfié. Mais il faut souhaiter et prier pour que ces incendies ne soient des effets malsains d’injustice, de haine et de fausseté. Dieu aime le Juste.

Domou rewmi