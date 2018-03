Incident de Nianao- Oumar Diallo Directeur général des Douanes regrette

Le Directeur général des Douanes, Oumar Diallo regrettant les incidents malheureux de Nianao, revient sur les péripéties. Dans un communiqué, le Bureau des Relations publiques et de la Communication (BRPC) renseigne que des pèlerins en provenance de la Guinée-Bissau à destination de Médina Gounass à bord de dizaines de véhicules, ont été soumis, par les agents du Poste des Douanes de Nianao, aux contrôles de routine aux frontières avant l’établissement de passavants de circulation pour les véhicules. Selon Oumar Diallo les pèlerins ont catégoriquement refusé de se soumettre auxdits contrôles et de s’acquitter des frais réglementaires de 2.500 francs CFA par véhicule relatifs à l’établissement de ces passavants de circulation. Ne s’arrêtant pas au refus de payer les passavants, indiquent les Douanes, les pèlerins s’en sont, par la suite, pris aux agents et à la Brigade. Ainsi se sentant menacer devant la furie des pèlerins, rapporte le communiqué, des coups de sommation ont été tirés par les agents des Douanes pour disperser la foule, dont l’un a malheureusement atteint un bissau-guinéen (Ndlr, Amadou Tidiane Baldé) qui a finalement succombé à ses blessures. Le Directeur général rappelle que le passavant est un document douanier couvrant la circulation de véhicules étrangers sur le territoire national.

