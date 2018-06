Incidents au Palais : Les regrets des étudiants APR

Le Mouvement national des élèves et étudiants républicains regrette les incidents survenus au Palais, lors de leur audience avec le chef de l’Etat. Après avoir présenté leurs excuses à la famille républicaine, les « sauvageons » de l’Apr en appelle à l’unité de leurs camarades pour préparer les élections à venir. « L’heure n’est plus à la division encore moins aux querelles de clans au vu des échéances importantes qui nous attendent », soutient le Meer. Qui remercie le président de l’Alliance pour la République pour le choix porté sur la personne d’Abdoulaye Diagne aux fonctions provisoires de coordonnateur du Meer. Fier de ce choix, le MEER entend jouer pleinement le rôle d’avant-garde du parti en tous lieux et en toutes circonstances et mériter au mieux la confiance du président Macky Sall. Le Meer félicite également le Président de la république pour les mesures historiques prises en vue d’améliorer les conditions de vie et d’étude des étudiants notamment la réduction des prix de tickets de restauration, l’augmentation des bourses etc. Le Meer national invite à l’utilisation de l’arme du dialogue et de la concertation avec toutes les autorités compétentes dans la résolution des conflits sociaux ou de quelque autre nature que ce soit.