Incivisme: L’Armée impose le service militaire obligatoire

L’armée impose le service militaire obligatoire aux citoyens sénégalais pour faire face à l’incivisme. Pour le général Mansour Niang, « l’État s’est affaissé et peine à imposer son autorité ». Le général Tidiane Dia théorise, pour sa part, « la famille avant l’armée ». Quant au colonel Isma Sow, il demande au gouvernement de respecter la loi comme tous les citoyens. L’ancien ministre du Plan, El Hadji Ibrahima Sall, ancien du Prytanée militaire de Saint-Louis propose le service militaire obligatoire, après le Bac, durant les trois mois pour tous les bacheliers et 2 ans de service civique universel pour les étudiants en Licence et Master. Ces recommandations ont été recueillis, à l’occasion d’un dîner-débat consacré à l’incivisme organisé à Dakar sur le thème « Civisme, développement et sécurité : Quelles solutions pragmatiques ? »