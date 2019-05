Incroyable :cette dame Vi0lée, poursuit son bourreau dans les rues de la Médina

En plein jour, aux environs de 14 h 30, une femme mariée a été victime de séquestration, de vol et de vi0l dans son appartement dans un immeuble sis à la rue 25 x 24 de la Médina. A en croire la dame, quelques instants après le départ de son mari au travail, deux hommes ont sonné à sa porte et lui ont demandé à boire.

Lors d’un bref moment d’inattention, elle sera assommée, bâillonnée et ligotée par les deux malfrats. Poursuivant ses explications, la dame indique que les deux hommes ont emporté son téléviseur écran plat, une forte somme d’argent et son téléphone portable. Et pendant que l’un était occupé à emporter le butin, l’autre l’a traîné dans la chambre pour la violer. Après leur salle besogne, les deux hommes ont pris la fuite. Mais c’est avec détermination que la femme, toute nue, a pourchassé ses agresseurs dans les rues de la Médina. Aidée par la foule, son violeur sera rattrapé au niveau de la rue 21X20. L’agresseur sera conduit à la police de la Médina, rapporte Vox Pop.