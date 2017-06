INCULPATION POUR ABUS DE BIENS SOCIAUX ET AUGMENTATION ILLÉGALE DE CAPITAL : Kabirou Mbodj sort de sa réserve et dément ses cofondateurs

Le patron de Wari est sorti de sa réserve à la suite de son inculpation par la justice pour abus de biens sociaux et augmentation de capital illégale. Face à la presse, Kabirou Mbodj dénonce un acharnement sur sa personne, précisant que ses détracteurs lui veulent une volée de bois de mort.

Inculpé pour abus de biens sociaux et augmentation de capital illégale à la suite d’une plainte déposée par ses cofondateurs d’un projet dans le domaine de transfert d’argent, Kabirou Mbodj apporte la réplique et dénonce un acharnement vis-à-vis de sa personne. « On constate que depuis l’acquisition de l’opérateur de télécommunications Tigo, il y a un acharnement sur moi. Depuis la vague de patriotisme qui s’est déclenchée, suite à cette acquisition, on a une volée de bois mort contre ma personne. On parle de mœurs, on dit que je suis un escroc, que je suis ceci et cela », se désole-t-il. Sachant se défendre, le PDG de Wari et de Tigo souligne que l’expansion de son groupe dérange et lui vaut « une volée de bois mort ». Malgré les critiques ébruitées dans la presse par ses détracteurs, il semble ne guère être ébranlé. Il dit avoir « toujours choisi de laisser passer l’orage pour une raison, à ses yeux, évidente précisant « Quand on gère une société qui se déploie au même moment dans presque 40 pays, on ne peut pas se permettre de courir derrière la presse et répondre à toutes les accusations. C’est impossible ! ».

« C’est par voie de presse que nous avons été mis au courant de cette plainte »

Quid de son inculpation par le juge du deuxième cabinet Yakham Leye, il éclaire : « d’habitude, je ne commente pas les décisions de justice parce que je crois en la justice de mon pays et j’ai un certain respect pour elle. Mais sur cette affaire-là, je suis désolé de le dire, mais c’est par voie de presse que nous avons été mis au courant de cette plainte. À aucun moment on ne nous a notifié la plainte. D’ailleurs, c’est sur notre demande que nous avons été entendus ».

Kabirou dément ses accusateurs qui ont affirmé qu’ils n’ont pas été consultés par le PDG sur cette augmentation illégal de capital et tance : « je comprends le fait qu’un actionnaire qui ne soit pas content, puisse parler ou porter plainte pour abus de biens sociaux, détournement d’objectif, etc. Parce qu’il n’a que cela comme argument. Mais ce que je ne comprends pas, c’est le fait qu’on puisse m’inculper pour augmentation illégale de capital. Je ne comprends sincèrement pas, parce que cette augmentation de capital a été faite en présence et avec l’approbation de tous les actionnaires, sans quoi ce n’est pas possible ». Et d’ajouter : « ces mêmes personnes qui ont porté plainte pour cela, étaient présentes lorsque l’on procédait à cette augmentation du capital, qui a été faite dans les règles de l’art. Nous avons les Pv et tous les autres documents ».

Tout porte à croire que dans ce jeu de Pocket, il est difficile de savoir qui dit vrai. La juste de trancher !

Safiyatou DIOUF