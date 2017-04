Inde : une fillette de 8 ans retrouvée vivante parmi les singes en forêt

Surnommée «Mowgli Girl», l’enfant a été retrouvée en janvier puis admise dans un hôpital du nord du pays.

C‘est une histoire digne du «Livre de la Jungle» qui se déroule dans le nord de l’Inde. Alerté par des bûcherons sur la présence d’un enfant dans la jungle, un officier de police, Suresh Yadav, se rend en janvier dans la réserve naturelle de la ville de Bahraich, non loin de la frontière népalaise. Là, il tombe sur une petite fille complètement nue, vivant parmi un groupe de singes.

«Quand il a appelé la fille, les singes l’ont attaqué, mais il a réussi à l’emmener avec lui, a raconté jeudi à l’agence AP son supérieur, Dinesh Tripathi. Il s’est dépêché de partir avec sa voiture de fonction alors que les animaux les poursuivaient.»

Maigre et blessée aux jambes et aux bras, la petite fille est emmenée dans un hôpital de la ville. Elle se comporte comme un animal, mange à même le sol et se déplace à quatre pattes. Deux mois plus tard, son comportement s’est un peu améliorée. «Elle n’est toujours pas en mesure de parler, mais elle comprend ce qu’on lui dit et nous sourit parfois», raconte le docteur Singh, en charge de l’établissement.