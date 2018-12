Indemnisation des »Diambars »: L’Onu saisie la semaine prochaine

Le Collectif des 495 « Diambars » anciens combattants de la Guerre du Golfe, accompagné des familles ainsi que des 93 veuves et orphelins de leurs camarades décédés au champ d’honneur, a marché hier lundi 10 décembre 2018 à Dakar. Ce, pour réclamer le paiement de leurs indemnités de guerre. Le Collectif n’exclut pas de saisir les juridictions internationales s’il n’obtient pas gain de cause.

Les anciens Diambars de la guerre du Golfe ont battu hier le macadam pour se faire entendre par les autorités. Depuis la fin du conflit en 1991, ils réclament toujours et encore le paiement de leurs primes par l’État du Sénégal. Ces anciens Diambars, au nombre de 495, en plus des veuves et des orphelins, ont marché de la place de la Nation (ex-Obélisque) au rond-point de la Rts, pour réclamer leurs dus, vu que les tentatives de médiation n’ont, pour le moment, rien donné. Si cette situation perdurait, les avocats, Maîtres Assane Dioma Ndiaye et Abdoulaye Tine, vont enclencher, dès la semaine prochaine, une procédure de saisine, en bonne et due forme, des autorités onusiennes, menace le Collectif dans une déclaration lue à l’issue de la marche. La saisine sera accompagnée d’un rapport exhaustif et documenté destiné au Secrétaire général de l’ONU lui-même, M. António Guterres. Et d’après le Collectif, il ne serait pas honorable pour notre pays de se faire ainsi traîner (par ses propres militaires) devant des juridictions internationales pour la résolution d’un problème touchant un corps aussi sensible que l’Armée. « Qu’il est pourtant toujours possible de résoudre à l’interne. Même si nous comprenons que nos interlocuteurs soient présentement fortement préoccupés par la perspective de la Présidentielle qui se tient dans moins de trois mois, la sagesse voudrait également que l’on donne toute l’importance qui sied à la finalisation d’un dossier aussi douloureux, dont la résolution contribuerait assurément à asseoir davantage cette stabilité sociale dont notre pays a tant besoin ! » Le Collectif des Diambars se demande si le Sénégal ne serait-il pas toujours poursuivi par la malédiction de «Thiaroye 44»!

Georges E NDIAYE