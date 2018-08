Indemnités des cheminots retraités: Macky passe à la caisse

Les cheminots retraités qui réclamaient 700 millions à l’État ont obtenu gain de cause. Ils vont très prochainement rentrer dans leurs fonds. Le président de la République a ordonné qu’ils soient immédiatement payés. « Je veux donner de l’assurance aux cheminots à la retraite qui n’avaient pas été payés de leurs droits de retraite. Des dispositions seront prises. Je demande au Premier ministre d’instruire le paiement sans délai de ces 621 millions de francs CFA à l’endroit des cheminots retraités de Thiès », a déclaré le chef de l’État qui présidait la cérémonie de lancement des nouveaux documents de transport routier et plaques d’immatriculation sécurisés, ce vendredi. Les cheminots avaient ce jeudi 2 août bloqué le train pendant plus d’un quart d’heure pour réclamer le paiement de leurs indemnités de départ à la retraite.