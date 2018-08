Indépendance de la justice, carrière des magistrats : Les assurances de Madior

Les préoccupations des magistrats sont, entre autres, l’indépendance de la justice, leur carrière, de meilleures conditions de vie et de travail. Venu présider leur assemblée générale ordinaire, ce samedi, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall, a donné des assurances à ces derniers.

L’assemblée générale ordinaire de l’Union des magistrats du Sénégal (Ums) s’est tenue, ce samedi, à Saly. Le Ministre de la Justice a sacrifié à une tradition qui consiste à présider ladite cérémonie. « J’ai sacrifié à une tradition et c’est aussi une occasion pour dialoguer, échanger, communier avec les magistrats en dehors des sphères officielles. C’était une bonne occasion d’écoute, une belle opportunité d’échange », a-t-il dit. Lors de cette rencontre, les magistrats ont, par le biais de leur président Souleymane Téliko, formulé des revendications pour plus d’indépendance pour la magistrature, de meilleure condition de vie et de travail. Sur l’indépendance de la justice, Ismaïla Madior Fall a voulu rassurer les magistrats en leur disant que la question de l’indépendance est une problématique universelle. « Vous allez aux Usa, au Kenya,… l’indépendance de la justice est une question permanente. Il y a toujours le sentiment, pour une partie des citoyens, de considérer que la justice d’abord, c’est compliquée. Ensuite, c’est exotérique. Enfin, on a l’impression parfois que la justice favorise plus les forts que les faibles. « C’est une impression qu’il faut dissiper. Aujourd’hui au Sénégal, il y a la volonté du Président de la République de moderniser la justice. C’est pourquoi, il m’a instruit de constituer un comité de réflexion sur la modernisation de la justice.

Dans lequel comité il y a tous les membres de la corporation qui sont représentés », a-t-il dit. Selon lui, ce comité a réfléchi sur l’indépendance de la justice, le statut des magistrats, le conseil supérieur de la magistrature, etc. Et, ce comité a formulé des recommandations qu’il va transmettre au Président Sall. Sur les conditions de travail, le Garde des Sceaux a annoncé que l’Etat a donné des réponses aux magistrats. « Il y a une amélioration significative des conditions des magistrats. Je leur ai annoncé qu’il y a une assiette foncière qui va être affectée aux magistrats. Il y en a qui en avaient et d’autres qui en n’avait pas. Je leur ai rassuré aussi sur l’infrastructure judiciaire. Nous sommes en train d’installer la carte judiciaire. On a installé un tribunal de grande instance à Pikine, à Mbour et on va installer celui de Kédougou, de Saraya », a répondu le Ministre de la Justice. Sur la carrière du magistrat, il a confié : « la réponse pratique, c’est que le président de l’UMS en convient avec moi que depuis que je suis arrivé, il n’y a plus de consultation à domicile. Toutes les réunions préparatoires des nominations et des affections des magistrats sont précédées par une réunion que je préside moi-même au ministère de la justice, avec tous les membres du conseil supérieur de la magistrature. Il n’y a pas de nomination arbitraire ».

Cheikh Moussa SARR