Infidélité: Mbaye Niang aurait trompé la mère de sa fille

Entre Mbaye Niang et sa petite copine ce n’est plus le grand amour. Et pour cause, l’international sénégalais serait un coureur de jupons. Pourtant tout était rose entre ces deux (2) tourteaux.

Emilie Fiorelli avait déclaré dans une interview « qu’elle est heureuse avec son homme ». Mais après deux (2) ans de relation, la starlette fait un virement de deux cents degrés en supprimant les initiales de son compagnon de sa bio Instagram. Sur sa page Instagram visitée par Senego, une seule photo de Mbaye Niang est visible et sur cette photo le footballeur est avec leur fille.

Que se passe-t-il?

Pour en savoir plus sur cette « crise », il a fallu qu’une certaine @sylviapiling traite le petit ami de la starlette de télé-réalité d’infidélité pour que celui-ci réagit.

« C’est pas parce que ton père le fait que tout le monde le fait. Au moins, sors des infos vraies, merci ! », rétorque-t-il.

Pour l’heure, les rumeurs continuent sur les réseaux sociaux et chacun y va de son commentaire. Pendant ce temps, le footballeur est en Russie pour défendre les couleurs de son pays, le Sénégal.

A noter aussi que près de deux ans de relation amoureuse avec le footballeur Mbaye Niang, la starlette de télé-réalité lui offrait le 22 avril dernier le plus beau des cadeaux : une adorable fillette prénommée Louna.