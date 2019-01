Informée de la grossesse de sa fille, elle meurt d’une crise cardiaque

Au quartier populaire de Santh-Oncad, le décès de Maimouna alimente toutes les causeries. Et pour cause, elle est morte d’une crise cardiaque quand elle a été informée de la grossesse de sa fille âgée de 17 ans. Membre d’une famille d’origine guinéenne et éduquée strictement, la fille passait pour un modèle de vertu. Et ses parents ignoraient qu’elle vivait une ardente idylle, parsemée de relations sexuelles avec un maçon, dans leur propre domicile, à leur absence. De là s’en suivra une grossesse des œuvres de Mbaye Ndong, maçon du coin. Informée de la grossesse de six mois de sa fille, la mère succombera d’une crise cardiaque. Quant au maçon Mbaye Ndong, il a été présenté devant le procureur pour viol suivi de grossesse, informe L’Observateur.