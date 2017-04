INFRASTRUCTURES A MBEULEUP: Le maire exprime son satisfecit

Le président de la République Macky Sall, dans sa politique du PSE, est en train de doter les localités du Sénégal d’infrastructures. La commune de Mbeuleup en est une illustration. Le maire de cette localité Chekhou Thial, à l’occasion d’un tournoi de football, s’est réjoui des réalisations de l’Etat dans sa commune qui a souffert d’infrastructure pendant de nombreuses années.

Le maire de la commune de Mbeuleup (Kaffrine) n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction à la suite de l’achèvement des réalisations du Président Macky Sall dans ladite localité. « Mbeuleup a changé de visage avec le président Macky Sall dont la politique est en phase avec les besoins des populations de notre localité », se réjouit-il. Grâce au Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), estime-t-il, nous avons aujourd’hui une piste qui est en voie d’élaboration. Et, bientôt l’implantation d’un forage avec une très bonne capacité, à Mbeuleup. Mieux encore, le maire salue l’engagement de l’Etat à rénover le secteur de l’éducation à Mbeuleup. « Aujourd’hui, toutes les écoles de la commune sont clôturées grâce à l’Etat et aux différents partenaires tel que le programme national de développement local (PNDL). Pour lui, en matière d’éducation, de santé, d’hydraulique et de pistes de production, la commune de Mbeuleup n’est pas en reste. Elle a eu sa part du PUDC avant d’ajouter que dans peu de temps, ses administrés pourront faire le maraîchage sans attendre la saison des pluies.

Force est de reconnaître que ladite commune a longtemps souffert d’infrastructure, dans cette dynamique, M.Thial présidant le tournoi se rappelle ces années de souffrance encrée dans la pauvreté : « Il y a de cela 40 ans, nous ne pensions même pas à avoir un forage encore moins une piste de production ou un poste de santé ».

Safiyatou DIOUF