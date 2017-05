INFRASTRUCTURES SCOLAIRES Selety étrenne son nouveau collège

Le ministre de l’Education nationale, Serigne Mbaye Thiam, s’est rendu hier à Selety, dans le département de Bignona. Il procédait à l’inauguration du Cem de cette localité qui se trouve à la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Avant l’érection d’un collège dans cette localité, les élèves quittaient ce village pour aller étudier en Gambie voisine, se remémore avec amertume l’inspecteur de l’Education et de la formation de Bignona (IEF), Made Faye. Youssoupha Badji, parent d’élève, a 4 enfants qui traversent chaque jour la frontière pour aller étudier en Gambie. Avec ce collège, ses fils pourront rester au village et il pourra mieux veiller sur eux.

Aujourd’hui que Selety dispose d’un Cem, Made Faye estime que les potaches ne vont plus partir au pays de Dawda Jawara, mais ils vont désormais faire leurs études au Sénégal et se sentir sénégalais. Depuis la création de ce Cem, les enfants de Selety qui fréquentaient les écoles gambiennes commencent à revenir, confirme le président de l’Association des parents d’élèves, Paul Abib Sagna. ‘’Cela nous réconforte et nous donne du courage. Les populations sont très engagées et n’attendaient que des conditions meilleures pour pouvoir accompagner les enfants’’, explique l’IEF.

Au début, l’école était sous abris provisoires. Mais aujourd’hui, le nouveau collège dispose de 6 salles de classe, d’une salle informatique, une salle des professeurs et un bloc administratif. Pourtant, malgré les conditions de travail difficile où des huttes servaient de salles de classe, le Cem faisait de très bons résultats aux examens du Bfem. D’après Abdou Aziz Daffé, Professeur de Sciences de la vie et de la terre (SVT), d’habitude, Selety avait toujours entre 90 et 94% de taux de réussite au Bfem.

