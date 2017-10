Ingérence russe: des inculpations attendues dans un climat de fébrilité

Politiques et journalistes comptent les heures les séparant d’une possible annonce dès ce lundi d’une ou de plusieurs inculpations dans l’enquête sur l’ingérence russe aux Etats-Unis. Il y a toutefois toujours la possibilité que rien ne se passe, le bureau du procureur spécial n’ayant jamais confirmé ce qu’avait annoncé CNN vendredi soir. Donald Trump, après être resté silencieux sur le sujet pendant 24 heures, s’est rattrapé dimanche.

Quatre tweets pour dénoncer une chasse aux sorcières et inviter les médias à plutôt tourner leur attention vers la véritable collusion avec la Russie : celle d’Hillary Clinton.

Les républicains ont en effet ressorti une vieille affaire d’uranium vendu aux Russes quand elle était secrétaire d’Etat. L’avocat de la Maison Blanche, Ty Cobb, a tenu à préciser que les tweets n’avaient rien à voir avec l’investigation du procureur spécial, Robert Mueller, avec lequel, a-t-il ajouté, le président coopère totalement.

Le rôle de Manafort

Les émissions politiques du dimanche ont été dominées par les inculpations. Adam Schiff, élu démocrate de Californie, et étoile montante du parti, a mentionné sur ABC comme un possible inculpé, Paul Manafort, qui avait dirigé la campagne de Trump à ses débuts et a eu des liens d’affaires avec la Russie.

« Et quelles informations M. Manafort avait à offrir aux Russes ?, interroge le député. Eh bien ce que va faire le président concernant les sanctions ! Ce serait l’information la plus importante que le Kremlin voudrait avoir. »

L’annonce d’inculpations, si elle a lieu, risque d’éclipser ce qui pourrait être un succès pour Donald Trump : l’adoption d’une réduction d’impôts par la Chambre qui doit voter mercredi.