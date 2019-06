Injures contre les chefs religieux: La traque aux insulteurs du Net lancée

Malick Sall, ministre de la Justice, a instruit le procureur de la République d’ouvrir une enquête contre les auteurs qui essaient de mettre en mal les familles religieuses au Sénégal. Cela fait suite à des « enregistrements audios », diffusés sur les réseaux sociaux, qui s’attaquent à des illustres guides religieux.

“Ces propos d’une virulence sans réserve aucune, dans un discours de nature à saper notre cohésion sociale, sont intolérables et constituent une menace pour la stabilité nationale”, a écrit le ministre de la justice. Poursuivant il ajoute : “soucieux de préserver ladite cohésion, qui a toujours guidé les relations entre les différentes confréries, et famille de tous bords, le ministre de la justice a instruit le procureur général près de la Cour d’appel de Dakar de faire ouvrir une enquête”. Selon le texte, l’enquête a pour but d’identifier et de sanctionner les auteurs de tels faits conformément aux lois en vigueur. “Le gouvernement en appelle à la vigilance et à la responsabilité des citoyens, étant entendu que tout acte ou propos de nature à porter atteinte à la paix sociale et aux Institutions de la République, quel qu’en soit l’auteur, sera sévèrement sanctionné”, ajoute le communiqué.