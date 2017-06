Inondez nous d’actions!

Les inondations au Sénégal risquent de devenir comme le sida et autres pathologies, qui nourrissent plus qu’elles ne tuent. Depuis la nuit des temps, l’on nous annonce des plans et programmes de lutte contre les inondations sans succès puisqu’il suffit que le ciel nous file quelques gouttes pour que le pays soit sous les eaux. Tambacounda, Matam, entre autres, en donnent la preuve et ce n’est malheureusement là que le début du commencement, car l’hivernage n’a même pas encore dit son premier mot. Mais le hic, c’est les milliards engloutis par les plans proposés par les différents régimes qu’a connu le Sénégal et qui n’ont pas pu trouver solution à ce qui tend à devenir une équation à plusieurs inconnues. L’on se demande même si les sous déboursés atterrissent à la bonne destination, car mis en place, ces départements en charge de ce fléau deviennent des postes de luxe. Au lieu de descendre sur le terrain affronter les eaux pluviales, leurs responsables se limitent souvent à des interminables conseils interministériels, d’autres à survoler les zones inondées par hélicoptère, à jouer au médecin après la mort, qui peut-on dire sans risque de se tromper, est le jeu favoris de nos gouvernants qui aiment bien remettre des dons ou aides aux populations, après des dégâts qui ne relèvent souvent que de la négligence étatique et le tout devant les caméras de télévision. En passant, où est passé ‘’Inond Action’’ de Serigne Mansour Sy Djamil ?

Domou rewmi