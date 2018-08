Inscription rejetée de Karim: Le Pds va assiéger la Cour suprême

La Cour suprême se prononce jeudi 30 août sur l’inscription de Karim Wade sur les listes électorales. La haute juridiction a été saisie par les avocats de Wade-fils après que le tribunal d’instance de Dakar s’est déclaré incompétent à se prononcer sur le rejet de son inscription Les libéraux s’organisent et préparent la riposte. En conclave hier lors du Comité directeur du parti, ils ont annoncé qu’ils vont assiéger le jour j la Cour suprême et la Cour d’appel de Dakar pour manifester leur soutien à Karim Wade et à Khalifa Sall. Pis, les libéraux menacent d’empêcher la tenue de l’élection présidentielle si leur candidat Karim Wade est exclu de la compétition.