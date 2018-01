Insécurité à la cité Batrain Les braqueurs déférés au parquet ce mardi

En 72 heures la cité Batrain de Ouakam a été le théâtre d’un braquage avec arme à feu et des cas de vol ont été enregistrés. Au moins 2 millions de francs Cfa ont été emportés. Selon une des victimes, les braqueurs vont être déférés au parquet ce mardi. Revenant sur le film des événements, il a expliqué que les braqueurs étaient à bord d’un véhicule et ils avaient des pistolets et des couteaux. Ils étaient au moins 7 personnes à l’attaquer avant de le déposséder de son argent. Sur une question de savoir combien les malfaiteurs ont pu emporter, notre interlocuteur dit ne pas encore évaluer le montant. Toutefois, les jeunes dudit quartier ont décidé de monter des comités de surveillance pour mettre fin à ces braquages.

Cheikh Moussa SARR