INSECURITE ALIMENTAIRE DANS LA PLUPART DES 42 DEPARTEMENTS Le Sénégal menacé de famine

Les experts en sécurité alimentaire avec qui nous avons pris langue, ne veulent pas entendre parler de famine au Sénégal. Car, pour cela, selon les mesures d’évaluation des institutions concernées, il faudrait que 30% des Sénégalais se déplacent pour chercher de quoi manger et qu’il y ait mort d’homme.

Toutefois, si l’on ne fait rien, la situation sera ainsi, sous peu, surtout durant la période dite de soudure (juin, juillet, août).

Sur les 42 départements du pays concernés par le rapport de mars 2017, produit suite à la Concertation nationale sur les perspectives agricoles et alimentaires, 16 sont en situation minimale et 26 sous pression. Les 42 départements sont celles qui ont des zones rurales. Le rapport exclut ainsi Dakar, Guédiawaye et Pikine. Et cela concerne seulement la situation courante.

Ce qui est sûr, c’est qu’en période dite de soudure, la situation peut se dégrader et aboutir à des cas extrêmes, notamment de famille.

Car, au cours de cette période de soudure, sur les 42 départements, « les projections issues de l’analyse du CH ont révélé qu’au cours de cette période, deux (02) départements seraient en phase minimale, 34 départements en phase sous pression et six (06) en phase crise ou plus », note le rapport.

Les départements en crise sont Matam, Kanel, Goudiry, Tambacounda, Bambey et Kaffrine. Ces 06 départements sont particulièrement touchés par la très forte dégradation des moyens d’existence des ménages.

Ce qui est plus préoccupant dans cette situation, c’est que les données ne sont forcément exactes.

Car, note le rapport, « il a été difficile d’obtenir des données relatives à la situation nutritionnelle du pays, du fait que le pays n’a pas mené d’enquête nutritionnelle depuis 2015. Les données sur le périmètre brachial n’ont pas été collectées ».

A cette contrainte, il faut ajouter un déficit de financement qui fait que « l’enquête sur les sites sentinelles, qui renseigne des indicateurs clefs du cadre harmonisé, a été difficilement conduite ».

Un aveu qui en dit long sur le fait que le désastre a été minimisé. La faim frappe chez nous, rejoignant en cela la malnutrition qui est un fait permanent.

En effet, ceux qui parviennent à trouver à manger, le font mal.

Cette année, le déficit pluviométrique noté dans le Sahel n’a pas été pour arranger les choses. La production projetée de céréales a considérablement baissée. L’arachide a connu un repli de 5,6%, la baisse totale a été estimée à 1,3%.

Il en est de même du cheptel qui se trouve dans la même situation d’insécurité alimentaire parfois aiguë.

Face à cette situation, le Gouvernement, sous la houlette du Premier ministre, a décidé de mettre en place un Plan national de riposte (PNR) afin obvier les conséquences de cette disette.

Il va durer de juin à juillet et aura pour missions principales de soutenir les ménages en insécurité alimentaire, d’assister le bétail ayant des difficultés de pâturage, de fournir une assistance nutritionnelle aux nécessiteux et d’appuyer les ménages agricoles vulnérables.

Comment ? Le rapport ne le dit pas. Ni les montants financiers ou quantité de vivres, ni les modalités pratiques de leur distribution, n’ont été précisées.

Le rapport s’est contenté de formuler des recommandations afin que son intervention soit plus efficace en cas de nécessité.

Il s’agit d’accélérer l’élaboration et la validation du Plan national de riposte à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition, d’assurer une meilleure disponibilité des données nutritionnelles (enquête régulière, meilleur partage données de suivi, etc.) et pour l’Etat et ses partenaires, de soutenir le financement des enquêtes sites sentinelles pour le CH (Etat, partenaires).

Bien sûr, c’est à court terme et d’une façon conjoncturelle. Car, à moyen et long terme, il faudra travailler à rationaliser les techniques culturales, à moins dépendre des pluies, à diversifier les cultures, à fixer les jeunes dans les terroirs étant entendu qu’ils sont pour la plupart dans les grandes villes et à Dakar pour vendre des gadgets, s’ils ne sont pas dans d’autres pays.

Le développement de l’agriculture doit être, au Sénégal, la préoccupation centrale du Gouvernement. Et pour ce faire, il faudrait que l’agriculture fasse vivre celui qui s’y adonne.

Malheureusement, soit les rendements ne sont pas bons, soit s’ils le sont, les prix baissent. Du coup, les agriculteurs se trouvent dans une situation d’insécurité chronique.

Et dans le Niayes, ceux qui ne peuvent pas exploiter ainsi leurs terres, les bradent souvent à de vils prix pour devenir après, eux et leurs épouses, des ouvriers agricoles de cultivateurs du dimanche.

