INSECURITE ALIMENTAIRE A BIGNONA- Le maire de Sidian demande à l’Etat d’intervenir

Après la crise post-électorale en Gambie, Ziguinchor est aujourd’hui la zone la plus affectée sur le plan de la sécurité alimentaire. L’Arrivée massive des réfugiés gambiens fait encrer la localité dans une insécurité alimentaire. Pour éradiquer ce fléau, le maire de Sindian Yankhoba Sagna hausse le ton et fait un vibrant appel à l’Etat d’intervenir pour éviter le pire dans le monde rural.

Les autorités de Ziguinchor s’engagent à faire face à l’insécurité alimentaire. Ainsi, elles misent sur l’implication de l’Etat, des ONG et institutions œuvrant dans le secteur. Sous ce registre, Yankhoba Sagna dénonce urbi et orbi : « Nous sommes au bord de l’épuisement des stocks alimentaires. Nous en appelons au Haut-commissariat à la sécurité alimentaire, aux ONG, au système des Nations unies qui s’activent au niveau de l’humanitaire à se rapprocher des autorités administratives et communales pour éviter le pire dans le monde rural ». Force est de reconnaître que la crise poste électorale en Gambie a beaucoup impacté sur la sécurité alimentaire avec l’arrivée massive des réfugiés dans le sud du pays.

Sur ce, le maire de Sindian déplore : « les récoltes ne sont pas au rendez-vous cette année. Et la situation est conjuguée à l’accueil des réfugiés gambiens qui a vu des stocks entamés et des greniers presque vides ». Et de préciser que dans une localité telle que Sindian, l’on ne disposait pas de tentes d’accueil et les réfugiés étaient reçus dans les maisons et les populations n’avaient pas lésiné sur leurs réserves alimentaires ».

Toutefois, Malgré les dispositions prises par l’Etat du Sénégal, le maire fait savoir que lors de la crise postélectorale en Gambie, le gouvernement avait envoyé des denrées pour soutenir les populations, mais ce stock n’était pas conséquent. A cela, s’ajoute : « l’installation tardive de la pluviométrie et le retrait précoce de l’hivernage justifient la vulnérabilité du département de Bignona ».

N’ayant- pas hésité à clarifier la situation, Yankhoba Sagna d’expliquer : « Quand nous avions fait la situation du stock alimentaire envoyé par l’Etat proportionnellement au nombre de réfugiés, nous avions constaté que chaque tête avait reçu moins d’un kilogramme de riz. Nous avions reçu plus de 6000 réfugiés dont 2500 dans la commune de Sindian. Il s’y ajoute que ces réfugiés ont passé deux semaines dans les familles d’accueil ».

Face à une telle problématique, le maire de Sindian invite : « tous les projets et programmes soucieux du bien-être des populations et de leur condition humaine à venir en aide aux populations du département de Bignona ». « Nous les appelons à venir faire l’évaluation des besoins et établir un agenda d’intervention en collaboration avec les autorités administratives et communales ». Nous avons des chiffres sur la situation, a-t-il dit, mais nous préférons laisser le soin aux organisations caritatives et humanitaire dont l’expertise dans le domaine humanitaire est plus qu’avérée.

Safiyatou DIOUF