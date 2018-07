Insécurité alimentaire à Matam: Le PAM au secours de 22.000 familles

Un ouf de soulagement des populations de Matam. Le Programme alimentaire mondiale (PAM) vient de recevoir du gouvernement américain, une enveloppe d’un million de dollars, environ 560 millions de FCFA, en appui aux opérations d’urgence de sécurité alimentaire menées par le gouvernement du Sénégal. Ce, pour assister 22.000 familles dans la région de Matam durant la période de soudure. Conformément aux ressources financières mobilisées par le PAM, précise la source, plus de 66.000 personnes dans les régions de Saint-Louis et Matam, affectées par les effets négatifs des changements climatiques, ont commencé à recevoir cette assistance alimentaire. Il s’agit d’une assistance ciblée pour couvrir les besoins alimentaires et nutritionnels des personnes les plus vulnérables durant la période de soudure. En effet, cette organisation onusienne a fait savoir que suite aux résultats du cadre harmonisé de mars 2018, les départements de Podor et de Matam, entre autres, ont été déclarés très vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. C’est ce qui explique ce geste d’appui du gouvernement américain au Programme alimentaire mondial pour aider ces personnes qui sont dans le besoin. Selon toujours la note, le PAM a défini un plan d’appui basé sur les transferts monétaires, l’appui nutritionnel et la création d’actifs communautaires durables dans le but d’appuyer le gouvernement du Sénégal dans la mise en œuvre de son Plan d’Urgence pour la Sécurité Alimentaire (PUSA) en faveur des populations les plus vulnérables dans les régions au nord du Sénégal. « Ces activités vont permettre de mieux lutter contre l’insécurité alimentaire, la malnutrition et bâtir la résilience des communautés affectées dans ces deux départements », mentionne le communiqué. Il faut rappeler qu’une action similaire a été menée par la Caritas Sénégal, au mois de juin, dans plusieurs localités du département de Bambey. A cette occasion, une somme de 19 millions de francs CFA a été distribuée à près de 400 ménages concernés par le Programme d’action contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle en milieu rural.

Zachari BADJI