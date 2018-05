Insertion professionnelle : 16 récipiendaires obtiennent leur parchemin

L’office national de formation professionnelle (ONFP), en collaboration avec le centre Inffo, a organisé une session de formation pour l’obtention du titre de « Responsable formation ». Une occasion pour la Dg de l’ONFP, Sanoussi Diakité, de souligner que cette formation vise l’insertion professionnelle ou le renforcement d’un parcours professionnel.

« C’est un titre qui appartient à la famille des métiers de la formation. Et nous avons formé des demandeurs d’emploi, des travailleurs appartenant à des organismes de formation ou des entreprises. Cette formation étant achevée, nous avons aujourd’hui organisé la cérémonie de remise des titres aux récipiendaires qui étaient au nombre de 16, pour une formation qui a duré 10 jours. Et comme toute formation, ça vise l’insertion professionnelle ou le renforcement d’un parcours professionnel. Parce qu’une formation peut s’adresser au travailleur et dans ce cas, ça améliore sa situation professionnelle », a déclaré Sanoussi Diakité, Dg de l’ONFP.

Selon lui, le contenu de la formation vise l’installation de compétences, notamment la capacité à effectuer un diagnostic d’une organisation en vue de la mise en place de projets de formation, mais également savoir faire l’ingénierie de la formation en termes de programme de formation à élaborer et les outils d’évaluation de la formation. « Je félicité aussi l’ensemble des récipiendaires qui ont eu à décrocher ce titre parce que ce n’était pas évident. Ces sont des gens qui ont déjà des prérequis dans le domaine des ressources humaines ou des diplômés de l’enseignement supérieur en RH qui ont fait cette formation », a-t-il fait savoir.

Pour M. Diakité, parmi les récipiendaires, il y a un certain nombre qui ont obtenu un contrat de travail après avoir fait cette formation. « C’est pourquoi à l’ONFP, nous créons l’emploi par la qualification. Et c’est grâce à cette qualification que cet emploi a été possible pour les bénéficiaires. Nous avons eu parmi les 16 une grande portion de bénéficiaires qui sont déjà en situation de travail, mais qui ont amélioré leur pratique professionnelle », s’est-il réjoui. Et précise que cette formation a coûté environ 19 millions de Fcfa, avec une participation remarquable du centre Inffo.

Julien Nizri, Dg du centre pour le développement de l’information sur la formation permanente (Inffo), de son coté, de noter que dans le cadre du partenariat étroit qui unit depuis plusieurs années l’ONFP et le Centre Inffo, la formation que ces récipiendaires ont suivie leur a permis d’appréhender pleinement le rôle du responsable formation. « Vos missions seront à la croisée des chemins pour élaborer une véritable gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des entreprise afin de faire de la formation un incroyable levier de compétitivité, un investissement pour l’entreprise et plus généralement pour la nation. Car c’est bien là le défi : identifier les besoins en compétences de demain pour en déduire une véritable stratégie de transformation de l’entreprise, mais aussi de la société », a-t-il dit.

Selon lui, le responsable de formation doit faire preuve d’autant de rigueur que de créativité et de force de conviction pour élaborer un diagnostic et gérer l’ensemble des demandes contradictoires qui lui sont faites, dans un cadre financier souvent contraint en tenant compte du cadre légal et des règles d’achat. « Vos formateurs m’ont fait part du sérieux, de l’énergie et de l’enthousiasme dont vous avez su faire preuve pour vous saisir de ces sujets et les faire vôtres. Et à ce titre je suis donc très fier de participer à cette remise de diplômes », a laissé entendre M. Nizri

Khady Thiam COLY