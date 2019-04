Insolite : Agée de 39 ans, elle a 38 enfants…

Cette Ougandaise âgée de 39 ans a 38 enfants qu’elle élève en mère célibataire.

Le mari de Mariam Nabatanzi l’aurait abandonnée, il y a trois ans. Reuters rapporte qu’elle a donné naissance à des jumeaux pour la première fois, juste un an après son mariage, à l’âge de 12 ans; depuis lors, elle a donné naissance à cinq autres paires de jumeaux, quatre séries de triplés et cinq séries de quadruplés.

« J’ai grandi en larmes, mon homme m’a fait subir beaucoup de souffrances. Tout mon temps a été consacré à s’occuper de mes enfants et à gagner de l’argent », a déclaré Mariam, relayée par vt.co.

La mère de 39 ans vit avec ses enfants dans quatre maisons étroites faites de blocs de ciment et d’une toiture en tôle ondulée dans un village, à 50 km au nord de Kampala.

Tragiquement, sa dernière grossesse a été compliquée, rapporte Reuters; une de ses six paires de jumeaux est morte en couches.

Après la naissance de sa première paire de jumeaux, Mariam a consulté un médecin qui lui a dit qu’elle avait des ovaires exceptionnellement gros et que la pilule contraceptive pouvait causer des problèmes de santé.

Douze des enfants dorment sur des lits superposés en métal, tandis que d’autres dorment sur des matelas partagés. Les enfants plus âgés participent aux tâches ménagères, comme la cuisine et la recherche des frères et sœurs plus jeunes.