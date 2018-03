Insolite-Burundi : « rudoyé » en plein match, le président Nkurunziza fait emprisonner 2 responsables !

Seule exception, le 3 février dernier au cours d’un match entre le club de M. Nkurunziza, l’Alléluia FC, et Kiremba. Au cours de la rencontre, le dirigeant a été victime de plusieurs interventions plus musclées que d’habitude. Un traitement de droit commun qui n’a vraiment pas été du goût du président. La preuve, celui-ci a fait emprisonner les deux hommes jugés comme responsables de ce « sacrilège » : l’administrateur de la commune de Kiremba, Cyriaque Nkezabahizi, et son adjoint chargé du sport, Michel Mutama ! Il est reproché aux deux hommes d’avoir eu recours à des joueurs provenant du camp de réfugiés congolais de Musasa, pas au courant des us et coutumes locaux…

« Ces Congolais ne connaissaient apparemment pas le président Nkurunziza, parce qu’ils l’ont fortement rudoyé. Ils l’ont attaqué à chaque fois qu’il avait la balle et l’ont fait tomber à plusieurs reprises, alors que les joueurs burundais prenaient soin de ne pas l’approcher de trop près », raconte un témoin cité par l’AFP. Poursuivis pour « complot contre le chef de l’Etat », les deux « fautifs » n’en sont malheureusement qu’aux débuts de leurs soucis…

afrik-foot.com