Insolite: Il retourne en prison le jour de sa libération

Condamné le 16 août dernier à un mois de prison ferme pour avoir menacé de mort son cousin, le vieux Ndiouga Sarr retourne en prison pour le même délit. Cette fois-ci, le vieil homme au sang chaud, s’en est pris à Malick Gueye (71ans) le jour même de sa sortie de taule. Devant les épouses et enfants de ce dernier, Ndiouga Sarr, armé d’un coupe-coupe, l’a abreuvé d’injures tout en menaçant de le tuer. Des faits que le mis en cause a nié, déclarant être victime d’un complot de ses parents et voisins pour le maintenir en prison. Ce qui n’a pas empêché le tribunal de le condamner à six mois d’emprisonnement ferme.