Inspection de l’éducation et de la formation de Kédougou : Une journée-bilan pour partager les résultats et dégager les perspectives

Le Soleil- L’Inspection de l’éducation et de la formation (Ief) de Kédougou a tenu une journée-bilan pour partager avec les élus locaux et les autorités administratives les résultats et dégager les perspectives. A l’occasion, des élèves et des acteurs de l’éducation ont été honorés.

Conformément à la Nouvelle lettre de politique générale pour le secteur de l’éducation et de la formation, la promotion de la bonne gouvernance et l’adoption de la Gestion axée sur les résultats (Gar) occupent une place centrale dans la mise en œuvre de la politique éducative à travers le Paquet (Programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence), opérationnalisé, entre autres, par le Paqueeb (Projet d’amélioration de la qualité et de l’équité de l’éducation de base). Lequel repose sur les contrats de performance et l’allocation des ressources. Aussi, inscrit-il la reddition des comptes. D’ailleurs, ce volet a motivé la tenue d’une journée-bilan comme un moment phare de l’agenda scolaire. Il s’agit en quelque sorte d’un exercice de communication périodique à l’endroit de toute la communication éducative, des élus locaux et des autorités administratives pour partager les résultats et dégager les perspectives de l’année à venir.

Fidèle à cette exigence, l’Ief de Kédougou s’est soumise, cette année encore, à cet exercice en présence de toutes les autorités administratives, locales, des acteurs et partenaires. Ce fut aussi un moment solennel pour honorer des élèves et des acteurs qui se sont distingués par leurs résultats et leur engagement. Il faut rappeler que les quatre grands axes qui ont été traités dans le présent rapport sont : le contexte de la tenue de cette journée, le rappel des résultats intermédiaires et des extrants, le bilan des activités par axe stratégique et les perspectives. Dans la déclinaison du contexte de la tenue de cette journée-bilan, l’inspecteur de l’éducation a rappelé qu’elle est intervenue dans un contexte marqué par la mise en œuvre d’un plan de communication dès septembre 2016 pour un démarrage effectif des cours le premier jour de la rentrée. Il a aussi mis en exergue le climat apaisé au cours de l’année scolaire.

Concernant l’Ief de Kédougou, une option stratégique forte pour la mobilisation des partenaires autour des objectifs du projet a été notée. Il faut noter qu’un rappel des résultats intermédiaires et des extrants a été fait et que dans la mise en œuvre du Paqeeb, outil d’opérationnalisation du Paquet, trois axes stratégiques ont été retenus, selon l’inspecteur de l’éducation. Le premier consiste à améliorer la qualité des apprentissages, le deuxième est relatif à la résorption des disparités par un accès plus équitable à l’éducation et l’axe stratégique 3 concerne la promotion d’une gouvernance inclusive et transparente.

Seydou TOUNKARA