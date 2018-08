Insuffisance rénale à Diourbel: 220 malades attendent d’être dialysés

220 malades qui soufflent d’insuffisance rénale chronique sont toujours dans l’attente d’être dialysés.

Quarante-quatre personnes vivant avec une insuffisance rénale chronique sont obligés de garder la patience avant de bénéficier de séances de dialyse, et pour cause. Les places disponibles au centre d’hémodialyse de Diourbel sont en nombre insuffisant, a indiqué le médecin chef de la région médical de Diourbel, Balla Mbacké Mboup « En fin d’année 2017, il y a eu 220 malades qui attendaient d’être dialysés parce que, malheureusement, il n’y a pas beaucoup de service de dialyse. Récemment, nous venons d’avoir au niveau de l’hôpital 20 postes, mais avant cela il n’y avait que 7 postes de Fawseni. Ce qui n’est pas beaucoup parce que c’est seulement 28 malades », déclare-t-il. « Et il faut savoir qu’il y a plus de 200 malades qui soufflent d’insuffisance rénale qui attendent d’être dialysé et qui ne peuvent pas le faire. Et cette flambée de malades chroniques peut être bien en relation avec la vente de médicaments illicites. Nous avons toujours un problème de dialyse parce que il y a beaucoup de malades qui n’ont pas encore de place au niveau des unités dans la région », dit-il. Et précise que l’Etat est en train de tout faire pour démocratiser l’accès à la dialyse. Beaucoup de centre sont ouverts dans les régions comme Thiès, Saint-Louis… Et jusqu’à présent, il y a des besoins qui ne sont pas couverts. Il faut donc aller vers la racine, voir quels sont les déterminants qui peuvent causer cela et les éliminer.

Les faux médicaments, cause principale de l’insuffisance rénale

Concernant l’impact de la vente de médicaments, le médecin chef de la région médicale de Diourbel suppose que les médicaments de la rue causent le plus souvent des maladies chroniques. «Avec l’utilisation de certains médicaments de la rue, vendus et consommés, il y a une augmentation croissante des maladies rénales. Certains parmi eux peuvent être la cause de nombreuses pathologies. C’est des suppositions parce qu’il n’y a pas d’étude scientifique qui permet de dire que les médicaments de la rue causent des maladies. Mais sur le plan du constat, il y a une augmentation des maladies rénales et on a pensé que certains médicaments vendus sans compter, peuvent en être les causes. Mais il faut aller vers une étude sérieuse pour pouvoir le prouver scientifiquement, pour être sûr qu’il y a une cause à effet», dit-il. Pour M. Mboup il y a une relation avec la rupture de médicaments au niveau des structures sanitaires. « En réalité le marché illicite est approvisionné à travers les structures de santé, que ce soit à Touba ou au niveau national. Nous faisons des supervisions dans la région pour voir de façon régulière s’il n’y a pas, en tout cas, de médicament vendus dans les rues et qui reviennent dans les centres de santé. Cette transparence aussi minimise le risque de sortie de médicaments à partir des structures sanitaires pour aller alimenter le marché noir », souligne le Docteur. Et précise que le marché de médicaments est aussi alimenté par d’autres pays. Alors, note-t-il, il faut des sanctions plus disciplinaires. Ce n’est pas seulement au niveau sanitaire, mais la douane comme la gendarmerie doivent contribuer à la lutte en faisant de sorte que l’introduction de ces médicaments à l’intérieur du pays soit éliminée.

Khady Thiam COLY