Interdiction de circuler au-dela de 22 heures- Chauffeurs et transporteurs du Djoloff s’opposent à ADD

La volonté d’Abdoulaye Daouda Diallo, Ministre des Transports routiers, d’interdire la circulation routière au-delà de 22 heures, n’agrée pas les chauffeurs et transporteurs de Dahra Djoloff.

La décision du Ministre des Transports routiers, Abdoulaye Daouda Diallo, d’interdire la circulation routière au-delà de 22 heures, est loin de faire l’unanimité chez les chauffeurs et transporteurs. A Dahra, le président du regroupement des chauffeurs et transporteurs, Baba Diaw, parle d’abus de pouvoir de la tutelle. Selon lui, cette mesure est inopportune car elle n’engage que celui qui l’a décidée. « Avant de prendre une telle décision, le ministre devrait au préalable rencontrer tous les acteurs du transport et ne pas s’enfermer dans son bureau pour interdire la circulation routière au-delà de 22 heures ». En attendant, les chauffeurs et transporteurs de Dahra soutiennent être ouverts à des négociations sérieuses avec le Ministère des Transports routiers, mais pas à se plier de la volonté des autorités publiques. Selon toujours Baba Diaw, le fait d’interdire aux véhicules de transport de circuler pendant la nuit, c’est autoriser dans une certaine mesure les véhicules particuliers à faire le transport. De même, la circulation est dense le jour, ce qui provoque des cas d’accidents. A signaler que ce différend est loin de connaitre son épilogue car les chauffeurs et transporteurs de Dahra ne sont pas encore prêts à respecter cette décision qui va entrer en vigueur au mois de mars prochain. Parlant du permis à points, M. Diaw estime que c’est une bonne chose, à condition qu’on l’applique pour tout le monde. D’après lui, il faut que la loi s’applique à tout le monde et non à une seule catégorie de citoyens. En attendant l’application de cette loi, les routes continuent de faire des victimes.

Samba Khary Ndiaye