Interdiction de coupe de bois en Casamance La Gambie mise à contribution

REWMI.COM- Après l’interdiction de coupe de bois de façon abusive et illégale en Casamance par les autorités sénégalaises, la Gambie a été mise à contribution. C’est un agent des eaux et forêts dudit pays qui en a fait l’annonce. Demba Sow, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a déclaré que tout bois saisi sur le territoire gambien, en provenance de la Casamance, est immédiatement brûlé. « Macky Sall a pris une bonne décision en interdisant la coupe abusive et illégale de bois en Casamance. Il faut protéger la nature et préserver les arbres. On ne doit pas se concentrer sur l’argent jusqu’à négliger l’importance de la nature. D’ailleurs, le Président Adama Barrow, le ministre de l’environnement et le chef des eaux et forêts ont appelé à la vigilance pour respecter la décision des autorités sénégalaises », a-t-il rassuré.

Cheikh Moussa Sarr