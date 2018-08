Internationale Libérale: Le Pds menace de démissionner si…

Le Parti démocratique Sénégalais menace de démissionner de l’internationale libérale prévue au mois de décembre prochain à Dakar.

«Les libéraux du Sénégal que nous sommes sont persécutés par le régime de Macky Sall. Les libertés publiques et individuelles sont bafouées, les étudiants sont matraqués et tués, les élections sont organisées en foulant au pied les règles élémentaires de transparence. Les principaux opposants sont mis en prison en dépit de la l’arrêté de la Cedeao et des décisions du groupe de travail des Nations Unies.»

Si l’internationale libérale persiste malgré tout, à cautionner les dérives de Macky Sall contre des libéraux ici au Sénégal, le Pds prendra sa responsabilité de démissionner de l’internationale libérale”, prévient Babacar Gaye dans Les Echos.