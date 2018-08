Invectives contre Wade: Macky corrige Ndéné et Cie

Souleymane Ndéné Ndiaye, Papa Samba Mboup et Cie ont traîné Me Wade dans la boue, l’invectiver. Macky les a reçus au Palais, autour d’une audience sur fond de recadrage.

«Je n’insulterai jamais Me Wade On ne m’a jamais entendu, ni en public ni en privé, dire du mal de Wade. Et je ne le ferai jamais», leur a fait savoir Macky Sall,dans des propos rapportés par Libération.

Macky Sall d’ajouter : «Nous avons cheminé ensemble (avec Wade), yalla moko yémalé fimou warona yame (Dieu a mis fin au compagnonnage, en wolof). Mais je suis sûr que nous nous retrouverons tous un jour car nous sommes issus de la même famille politique.»