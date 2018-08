Investissements agricoles en Afrique : Plus de 100 millions de dollars à mobiliser sur cinq ans

La Banque africaine de développement (BAD), et l’organisation des Nations-unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), ont convenu hier d’intensifier leurs efforts visant à catalyser les investissements dans le secteur agricole en Afrique. Ce, en vue de mettre un terme à la faim et à la malnutrition et de stimuler la prospérité du continent.

Dans le cadre de cet accord, la BAD et la FAO se sont engagées à mobiliser plus de 100 millions de dollars sur cinq ans, afin de soutenir les activités de partenariat conjoint, apprend-on d’un communiqué. Ainsi, la nouvelle alliance stratégique aura pour objectif d’améliorer la qualité et l’impact des investissements dans la sécurité alimentaire, la nutrition, la protection sociale, l’agriculture, la foresterie, les pêches et le développement rural. Pour José Graziano da Silva, Directeur général de la FAO, les deux organisations intensifient et approfondissent leur partenariat afin d’aider les pays africains à réaliser leurs objectifs de développement durable. Selon la source, le renforcement du partenariat entre la BAD et la FAO prévoit un programme d’actions devant déboucher sur une série de résultats dont : de meilleures activités de financement en ce qui concerne la BAD ; des investissements plus importants entre le secteur public et privé ; un meilleur climat d’investissement ; un meilleur taux de rendement et une meilleure mobilisation des ressources. « Tirer profit des investissements effectués dans l’agriculture, et notamment de ceux émanant du secteur privé, est essentiel afin de sortir des millions de personnes de la pauvreté en Afrique et de s’assurer qu’une quantité suffisante de nourriture est produite et qu’il existe assez d’emplois pour faire face à la hausse de la population », a-t-il soutenu. Pour le Président de la BAD, Akinwumi Adesina, la signature de cet accord complémentaire est une étape importante dans la relation entre les deux institutions. Elle marque l’engagement commun à accélérer la mise en œuvre de programmes de grande qualité et à améliorer les investissements issus des partenariats publics et prives dans le secteur agricole en Afrique. « Cela nous aidera à faire de l’agriculture une source d’affaires, un concept par ailleurs développé dans la stratégie ‘’Feed Africa’’ de la Banque », a conclu Adesina. Lancée en 2015, la stratégie « Feed Africa » de la Banque a pour objectif d’investir 24 milliards de dollars dans l’agriculture africaine sur une période de dix ans. Le but est d’améliorer les politiques agricoles, les marchés, les infrastructures et les institutions afin de s’assurer le bon développement des chaînes de valeur agricole et que de meilleures technologies soient disponibles pour pouvoir atteindre plusieurs milliers d’agriculteurs.

Zachari BADJI