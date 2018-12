Le Congrès d’investiture du parti de l’unité et du Rassemblement (Pur) n’aura pas lieu à Dakar Aréna. En cause, les autorités leur ont opposé un refus catégorique. La cérémonie se tiendra, finalement, sur la place du Centenaire. Mais selon Enquête qui donne l’information, le candidat Issa Sall et Cie n’ont toujours pas l’autorisation, malgré l’accomplissement, selon eux, de toutes les formalités judiciaires.